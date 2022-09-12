اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:43 ص
أكرم القصاص
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مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:39 ص
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم حادث سيارة ــ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخصين مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بيجو 7 راكب بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بعد إسعاف الناصرية اتجاة القاهرة  قبل كمين الروس بـ 2 كيلو متر وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إنقلاب سيارة بيجو 7 راكب مصرع مواطنين وأصابة 6 آخرين وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

 

 


حوادث الطرق بالفيوم

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