اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:53 م
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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:37 م
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، إثر تصادم سيارة ملاكي، وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط وتم نقل المصابين لتلقي العلاج والتحفظ على الجثث .
 
كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا يفيد بورود بلاغا بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط في نطاق مركز منفلوط، ووجود وفيات ومصابين وبالانتقال إلى موقع البلاغ ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل على  الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط؛ ما أسفر عن مصرع 2، وإصابة 4 أخرين، جميعهم من أسرة واحدة، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أثار الحادث من الطريق.
 
 
 

 


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