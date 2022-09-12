مصرع شاب خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدمنهور فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذه على يد أحد جيرانه خلال مشاجرة بينهما بمدينة دمنهور بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شابين مقيمان بحى شبرا بمدينة دمنهور مما أدى إلى مصرع" ح. ص.ا" 33 سنة .وكشفت التحريات الأمنية أن مرتكب الجريمة هو" ص.م ا. 36 سنة خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مع المجنى عليه .

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.