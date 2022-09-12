"مشروعك" يوفر 46 ألف فرصة عمل للشباب فى سوهاج بقيمة 2.8 مليار جنيه

سوهاج محمود مقبول

برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، يعمل على خلق فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من أجل الحد من البطالة والهجرة غير الشرعية، وكذلك تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال إنشاء مقرات للمشروع بجميع مدن ومراكز المحافظات يتواجد بها ممثلو البنوك للتيسير على المستفيدين فى إنهاء الإجراءات.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات التى حققت أحلام الكثيرين من الشباب فى عمل المشروعات بمبالغ لم تكن متوقعة وفرت فرص عمل بلغت 46 ألف 613 فرصة عمل متنوعه من خلال تمويل المشروعات بإجمالى 21 ألف 568 مشروعا بإجمالى مبالغ 2 مليار 899 مليون 949 ألف 719 جنيه.

اليوم السابع من خلال النقاط التالية يستعرض أهم ملامح تنفيذ برنامج " مشروعك" بمراكز محافظة سوهاج المختلفة من حيث عدد المشروعات وعدد العمالة وفرص العمل التى وفرتها بترتيب المراكز طبقا لعدد المشروعات المنفذه تعرف عليها من خلال النقاط التالية.

1 – مركز ومدينة طهطا يأتى فى المركز الأول من خلال عدد المشروعات 3088 مشروعا بقيمة إجمالية 516478448 جنيها والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 6822 فرصة عمل.

2 – مركز دار السلام يأتى فى المركز الثانى من خلال عدد مشروعات 2255 مشروعا بقيمة إجمالية 329839406 جنيهات والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 2255 فرصة عمل.

3 - مركز دار المراغة يأتى فى المركز الثالث من خلال عدد مشروعات 2126 مشروعا بقيمة إجمالية 316765280 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 4052 فرصة عمل.

4 - مركز دار طما يأتى فى المركز الرابع من خلال عدد مشروعات 2391 مشروعا بقيمة إجمالية 277263600 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 4766 فرصة عمل.

5- مركز المنشاه يأتى فى المركز الخامس من خلال عدد مشروعات 2161 مشروعا بقيمة إجمالية 274290090 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 7353 فرصة عمل.

6 - مركز جهينة يأتى فى المركز السادس من خلال عدد مشروعات 2187 مشروعا بقيمة إجمالية 260152000 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 6500 فرصة عمل.

7 - مركز البلينا يأتى فى المركز السابع من خلال عدد مشروعات 2008 مشروع بقيمة إجمالية 250498000 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 5866 فرصة عمل.

8 – حى شرق سوهاج يأتى فى المركز الثامن من خلال عدد مشروعات 597 مشروع بقيمة إجمالية 136396901 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 779 فرصة عمل.

9 – مركز ومدينة سوهاج يأتى فى المركز التاسع من خلال عدد مشروعات 1061 مشروع بقيمة إجمالية 123919201 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 1867 فرصة عمل.

10 – حى غرب سوهاج يأتى فى المركز العاشر من خلال عدد مشروعات 600 مشروع بقيمة إجمالية 121121500 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 1305 فرصة عمل.

11 - مركز جرجا يأتى فى المركز الحادى عشر من خلال عدد مشروعات 1724 مشروع بقيمة إجمالية 120369800 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 2905 فرص عمل.

12 - مركز أخميم يأتى فى المركز الثانى عشر من خلال عدد مشروعات 860 مشروع بقيمة إجمالية 110591665 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 870 فرصة عمل.

13 - مركز ساقلته يأتى فى المركز الثالث عشر من خلال عدد مشروعات 391 مشروع بقيمة إجمالية 38991400 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 778 فرصة عمل.

14 – حى الكوثر يأتى فى المركز الرابع عشر من خلال عدد مشروعات 119 مشروع بقيمة إجمالية 23272500 جنيه والتى وفرت فرص عمل بإجمالى 513 فرصة عمل.

15 – وبهذه النقاط يبلغ عدد المشروعات 21568 مشروع بإجمالى مبالغ 2 مليار 899 مليون 949 ألف 719 جنيه بإجمالى فرص 46631 فرصة عمل.