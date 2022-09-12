مشاجرة في سيارة تقود لضبط متهم هارب من المؤبد وبحوزته نصف كيلو أفيون بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

قادت مشاجرة بين ركاب إحدى سيارات الميكروباص، قوات الأمن بالصدفة بمركز أبنوب، لضبط متهم هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد أثناء استقلاله سيارة ميكروباص، بعد أن قام بالتشاجر مع الركاب، ما جعلهم يستوقفون السيارة ويطلبون من السائق الوقوف أمام كمين عرب العوامر على الطريق الصحراوى الشرقي بنطاق مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، والتوجه الى الكمين وطلب ضابط الشرطة للتدخل في الأمر.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ضبط متهم هارب من حكم بالمؤبد، وبحوزته نصف كيلو هيروين، بعدما فوجي الضابط الموجود بكمين عرب العوتمر باستغاثة ركاب إحدى السيارات الميكروباص من أحد الركاب.

توجه على الفور الملازم أول محمد مشهور صابر معاون مباحث مركز شرطة أبنوب مع قوة من الكمين، وتوجهوا إلى السيارة للفحص والتحدث مع المتهم، وتبين أنه يتحدث بكلمات غير مفهومة، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته أخرجها إلى الضابط، وبالكشف عليها على شبكة الحاسب الآلي الخاص بالأمن العام، تبين أنه محكوم عليه في القضية رقم 17678 لسنة 2020 مركز الفتح غيابي بالسجن المؤبد، وقامت القوة الأمنية باصطحابه إلى داخل حجرة بالكمين، وكان ممسكا كيس بلاستيك أسود، وبتفتيشه عثر بداخل الكيس على أسطوانتين لمادة الهيروين المخدر تزن 448 جم وأقر بحيازته للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.