محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى لخطة الرصف ويوجه بمراعاة معايير الجودة

أسيوط –هيثم البدرى

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تعليماته لرؤساء المراكز ،والاحياء بالمتابعة المستمرة ،والميدانية لأعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بكافة المراكز، والاحياء، وتشكيل لجان لمتابعة الاعمال ،ومراعاة تنفيذ كافة معايير الجودة فى الاعمال،واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تجاه المخالفين ، معلناً متابعته المستمرة ،والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء من خلال جولاته الميدانية أو الاجتماعات، أو تقارير رؤساء المراكز والأحياء، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لخطة الرصف التى يجرى تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ،ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ،والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف ،والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بأسيوط ،والمهندس محمود محمد بهيئة الطرق والكبارى ورؤساء المراكز والأحياء وممثلي شركات المرافق "كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي".

ووجه المحافظ خلال الاجتماع ، بضرورة إستكمال أعمال الرصف المدرجة سواء بالخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو إعادة الشئ لأصله ، أو التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ،وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في النقل والانتقال وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة بالاضافة الى استكمال تركيب بلاط الأرصفة بشكل جمالي، وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 متر ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة لافتًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال ، مشددًا على ضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق والخدمات قبل البدء في أعمال الرصف لرفع المطابق بالشوارع والميادين ولمنع أي عمليات تكسير في الشوارع بعد رصفها والعمل على ضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل وتحقيق معدلات السلامة والأمان وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .

وأشار المحافظ ، الى انه قرر تشكيل لجنة بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة ومسئولى مديرية الطرق بالمحافظة للمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف ،ومشروعات الطرق التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وعمل تقارير اسبوعية لمعدلات التنفيذ واوجه القصور ووضع الحلول العاجلة لسرعة تنفيذ الاعمال والتغلب على اية معوقات قد تواجه الاعمال مع أخذ عينات من كافة اعمال الرصف لاختبارها لقياس ضمان تطبيق معايير الجودة وتوقيع العقوبات على المخالفين .



اجتماع الطرق



اجتماع الطرق