مرض السكرى وعلاقته بمشاكل العين والرؤية

كتبت نهير عبد النبى

من المعروف أن مرض السكري يرفع مستويات السكر في الدم، لكن هذه الحالة الصحية المزمنة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض العيون التي يمكن أن تسبب العمى.

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين المنطقة الموجودة في الجزء الخلفي من العين والتي ترسل إشارات إلى دماغك، يمكن أن يبدأ هذا الضرر المسمى اعتلال الشبكية السكري ، قبل أن تلاحظ تغيرات في الرؤية بسنوات يمكن أن تؤدي الحالة إلى الوذمة البقعية السكري، وهي سبب رئيسي لفقدان البصر لدى مرضى السكري".

اعتلال الشبكية السكري هو السبب الرئيسي لحالات جديدة من العمى القابل للانعكاس في الولايات المتحدة، حيث يعاني حوالي 40 في المائة من مرضى السكري من درجة ما من اعتلال الشبكية ، وفقًا للمعهد الوطني للعيون التابع للمعاهد الوطنية للصحة في البداية ، قد تنتفخ الأوعية الدموية الدقيقة في العين في وقت لاحق و قد تمنع الانسدادات الدم والعناصر الغذائية من الوصول إلى أجزاء من شبكية العين في وقت لاحق في المراحل الشديدة من اعتلال الشبكية السكري، تنمو أوعية دموية جديدة بينما يحاول جسمك إيصال الدم إلى الشبكية لكن الأوعية الجديدة يمكن أن تتسرب وتعيق الرؤية.

بالإضافة إلى ذلك يزيد مرض السكري من خطر إصابتك بإعتام عدسة العين (وهي حالة تجعل عدسة العين الواضحة تصبح غائمة، ما يحجب الضوء بنسبة 60 بالمائة.

ومع ذلك هناك خطوات يمكنك اتخاذها لحماية رؤيتك وهى:

اتبع خطة غذائية صحية، ومارس التمارين الرياضية بانتظام، وتناول الأدوية الخاصة بك حسب التوجيهات." خفض مستويات السكر في الدم يمكن أن يقلل من مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة مثل أمراض العيون بنسبة 25 في المئة.

-راقب ضغط دمك واتبع الخطوات التي يوصي بها الطبيب للتحكم في ضغط الدم، والتي يمكن أن تساعد في حماية الأوعية الدموية الدقيقة في عينيك من المزيد من الضرر وتقليل خطر فقدان البصر.

-اخضع لفحص العين الموسع كل عام، يمكن لفحص العين الموسع، الذي يتم إجراؤه بواسطة طبيب عيون أو فاحص بصريات متمرس في العمل مع مرضى السكري، الكشف عن تغيرات العين مبكرًا، يمنحك الاكتشاف المبكر وقتًا للعلاجات، مثل العلاج بالليزر، التي يمكن أن تحمي عينيك، كما أنه يمنحك مزيدًا من الوقت لحماية رؤيتك من خلال التحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم".