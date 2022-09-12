مدير إدارة دراو بأسوان يتابع الاستعداد للعام الدراسي الجديد بمدارس الغابة

أسوان - صلاح المسن

واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان، الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ويجري الاستعداد للعام الدراسي الجديد في جميع المدارس من خلال أعمال الصيانة والنظافة، وتغيير اللافتات وتركيب الأعلام واستلام الكتب الدراسية وصيانه المقاعد الدراسية. وتعقيم وتطهير الحمامات

وفي مركز دراو، تفقد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية اليوم استعداد مدارس الغابة للعام الدراسي الجديد وشملت مدرسة الغابة الابتدائيه، ومدرسة الزبير بن العوام لابتدائيه ومدرسة الغابة الإعدادية.

وذلك للوقوف على مدى جاهزية المدارس لاستقبال أبناءنا الطلاب وتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وخلال تفقد مدير الإدارة لمدرسة الغابة الاعداديه وجه الشكر للوحدة المحلية بدراو لتعاونها مع إدارة المدرسة في إزالة النباتات الشوكية أمام باب المدرسة.

ونبه مدير إدارة دراو التعليمية، على أهمية إزالة بواقي جزوع الأشجار بمدرستي الزبير الابتدائيه والغابة الإعدادية وذلك حفاظا على سلامة أبناءنا الطلاب.

ورافق مدير إدارة دراو التعليمية عبد الرحيم عبد الوهاب رئيس قسم المتابعة بالإدارة أحمد إبراهيم رئيس قسم التعليم الابتدائي بالإدارة، وفى ختام جولته أكد مدير إدارة دراو التعليمية على أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقا.