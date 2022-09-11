محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس حى شرق لتقصيره في العمل

أسوان فريق المحافظات

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استبعاد رئيس حى شرق، وذلك عقب قيامه بجولة مفاجئة وبدون إخطار مسبق لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمناطق شرق المدينة.

وكشفت جولة المحافظ عن العديد من أوجه القصور، وذلك تأكيداً لما جاء في الرسائل الواردة من المواطنين على الواتس آب الخاص به، والتي حملت معها شكاوى واستغاثات من المشاكل والسلبيات، أبرزها وجود تراكمات من القمامة والمخلفات، بجانب انتشار الإشغالات في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن طفح الصرف الصحى مع عدم إعادة الشىء لأصله بوجود حفر لما بعد الإصلاح مما يعيق حركة المشاة والمواطنين، ويهدد سلامة الأطفال وكبار السن.

وحذر اللواء أشرف عطية المسئولين بالمحليات بأنه سيتم استبعاد أي مسئول في حالة رصد أي قصور، علاوة على عدم التفاعل مع الشكاوى أو المطالب الجماهيرية لأنه لن يسمح بأى تهاون أو إهمال من المقصرين حتى يشعر الشارع الأسوانى بالتحسن فى مستوى النظافة العامة وإعادة الإنضباط بالشكل المطلوب.