محمود محيي الدين: لقاء مع وزيري التخطيط والتنمية المحلية و27 محافظا غدًا

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن أنه سيلتقي غدا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير التنمية المحلية بجانب 27 محافظا فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ.

وأضاف خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء ومجتمع الأعمال، أن مؤتمر المناخ COP27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرا إلى أن النهج الذي تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ يركز على التطبيق وتحويل التعهدات إلى تنفيذ والمشروعات إلى استثمارات .

أوضح، أنه سيبحث استعداد البنوك لمؤتمر المناخ من خلال لقاءات مع محافظ البنك المركزى حسن عبد الله وعدد من قيادات البنوك ، التى سيكون لها دور فى تمويل المشروعات .

وأبرز الدكتور محمود محيي الدين عدد من أولويات العمل المناخي التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وتحديدا تبني نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ في اطار التنمية المستدامة يشمل حشد الاستثمارات ايضا في قطاعات المياه والطاقة مما يسهم في مواجهة الفقر المدقع وتوفير فرص عمل .

كما أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة دمج البعد الاقليمي لدفع أجندة العمل المناخي مشيرا الى مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مع اللجان الإقليمية الخمسة بالامم المتحدة ورائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد خمسة منتديات اقليمية لحشد تمويل لمشروعات المناخ، وانه تم بالفعل عقد ثلاثة منتديات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتجاوز عدد المشروعات المقدمة فيها الثلاثين مشروع في مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف من آثار تغير المناخ. وانه من المقرر انعقاد المنتدى الاقليمي الرابع للدول العربية فى منتصف سبتمبر وسينعقد المنتدي الأخير بجنيف خلال شهر أكتوبر.

كما أشار د.محمود محيي الدين الى ضرورة توطين التنمية المستدامة والعمل المناخي حتى يشعر عموم الناس بثمار العمل المناخي ومخرجات قمم المناخ . وفي هذا الصدد اشار محيي الدين الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات المصرية حيث تجاوز عدد المشروعات المقترحة 4471 مشروعا ، وأكد محيي الدين على استمرار العمل لاختيار افضل المشروعات على مستوى المحافظات في 6 فئات مختلفة

وفيما يتعلق بالتمويل ، أكد محيي الدين على ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض والاستفادة من مستجدات اسواق الكربون والسندات الخضراء حيث أن الدول النامية هي الاكثر معاناة من تبعات التغير المناخي.