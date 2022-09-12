محافظ سوهاج يطلق التشغيل التجريبي لمحطة الرفع الرئيسية بمدينة ساقلتة.. صور

سوهاج – عمرو خلف

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بإطلاق التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة ساقلتة، وذلك عقب تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلتة، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المحطة، والتي تم إنشاؤها على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة 100 مليون جنيه، وبطاقة 45 ألف متر مكعب/ يوم؛ لخدمة 31 ألف نسمة من سكان شرق مدينة ساقلتة .

وأوضح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المحطة تتكون من " عنبر الطلمبات الرئيسي، والبيارة، ومخزن، ومولد، وخزان وقود، ومبنى الإدارة، ومبنى المحولات"، لافتا إلى أن المحطة تعد أحد مكونات مشروع الصرف الصحي الرئيسي لمركز ومدينة ساقلتة .



المحافظ يطلق التشغيل التجريبي لمحطة صرف ساقلتة



المحافظ يطلق التشغيل التجريبي لمحطة صرف ساقلتة



المحافظ يطلق التشغيل التجريبي لمحطة صرف ساقلتة



المحافظ يطلق التشغيل التجريبي لمحطة صرف ساقلتة