السجن المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بقتل طالبين بسبب الثأر في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.م" و"ص.م" و"أ.ن" و"ي.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بقتل طالبين، وإصابة شقيقة إحداهما بطلقات نارية بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان، وبأمانة سر عصام حسانين.

ترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس من عام 2018، عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلي ومصابين بقرية "الطوالب " بدائرة المركز، فانتقلت قيادات المديرية وضباط المباحث وتبين من المعاينة مقتل كلا من"م.ه" 15 سنة - طالب ، وابن عمه "ع.ه" 17 سنة طالب، إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وإصابة شقيقة الثانى "ب.ه" 13 سنة – طالبة"، بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وأكدت تحريات المباحث أن المجنى عليهم ينتمون لعائلة "الحمر"، ولديها خصومة ثأرية مع عائلة "العلالمة" والناجم عنها مقتل شخصين من عائلة "العلالمة "، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بسبب الثأر حيث قاموا بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم داخل المنزل وقتلهم وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .