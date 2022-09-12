محافظ سوهاج يضع حجر الأساس لإنشاء طريقي المحور الشرقي.. صور

سوهاج عمرو خلف

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولته الميدانية بمركز ساقلتة اليوم، بوضع حجر الأساس لإنشاء طريقي المحور الشرقي والغربي بمدينة ساقلتة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلتة، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وأوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلتة أن طريق المحور الشرقي الجديد بطول 1 كيلو متر، وتشمل الأعمال " توسعة ورصف الطريق، وتبطين ترعة " المراونة "، وإنشاء سور على جانبي الترعة، بتكلفة 4 مليون و 200 ألف جنيه، لافتا إلى أهمية الطريق الذي يربط الطريق السريع بالجانب الشرقي من مدينة ساقلتة .

كما تفقد المحافظ بدء أعمال طريق المحور الغربي بمدينة ساقلتة بطول 1 كيلومتر، وعرض 10 متر، والذي يربط الطريق السريع بالجانب الغربي من مدينة ساقلتة، وأوضح رئيس المدينة أن تلك المحاور الجديدة سوف تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس والازدحام بشوارع " التحرير، وعبد السلام عارف " .



خلال الجولة الميدانية



خلال الجولة الميدانية