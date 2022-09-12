بدء الدراسة ببرنامج شعبة معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بتربية سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، بدء الدراسة ببرنامج شعبة معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد 2023/2022، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن تفعيل البرنامج جاء بناءا على التغيرات التكنولوجية الحديثة والثورة الصناعية الرابعة والتي تسببت في خلق وظائف مستحدثة، تطلبت استحداث برامج تعليمية معنية بالتطورات المستمرة في جميع المجالات.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد اللطيف عميد الكلية، أن الجامعة دائمة السعي لإستحداث نظم متطورة وجديدة في التعليم بما يحسن من العملية التعليمية وتخريج كوادر مؤهلة تناسب متطلبات سوق العمل، مضيفاً أن الهدف من البرنامج هو تخريج أخصائي حاسب آلي وتكنولوجيا تربوي بجميع الشعب التربوية سواء تعليم عام أو أساسي أو طفولة مبكرة.

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، إلى أن البرنامج مدته الدراسية 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، وهي الشعبة الأولى من نوعها بالمحافظة، ويساهم البرنامج في تخريج أخصائي حاسب آلي وتكنولوجيا تربوي بدلاً من تعيين خريجين غير تربويين، إلى جانب أنه سيتيح للمتفوقين الفرصة في التعيين بالهيئة التدريسية بالجامعة.