محافظ بورسعيد يجتمع مع مسئولى هيئة قناة السويس لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الإثنين، للوقوف على مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات داخل المحافظة، وذلك في إطار الأعمال التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، والمهندس سيد شلبي ممثل هيئة قناة السويس .

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف الأحياء، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي في مشروعات التعاون بين المحافظة و هيئة قناة السويس.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، تمهيدا لافتتاح وتشغيل عدد من المشروعات قريبا.