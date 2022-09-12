إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات وطفل فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحي

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 سيدات وطفل، في حادثي سير وقعا بطريقين في محافظة بني سويف الأول ناتج عن تصادم سيارة نقل مع توك توك أمام مدخل قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا، ونقل المصابين إلي مستشفي سمسطا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والثاني إثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي الواسطى ناصر واسفر عن إصابة إثنين وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك أمام مدخل قرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى سعاد جعفر جوده 54 سنة، مصابه بجروح و كدمات، محمود شعبان بكري 5 سنوات، مصابًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، شيماء جمال جعفر 34 سنة، مصابه بجروح و كدمات واشتباة كسر بالذراع الأيسر، بدريه محمد ابراهيم 35 سنة، مصابه بجروح و كدمات، جميعهم مقيمين قرية بني حلة بمركز سمسطا.

وفي الحادث الثاني أصيب إثنين اثر انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي ناصر الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.