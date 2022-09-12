محافظ بنى سويف يزور مقر "الزراعة" لمتابعة سير المنظومة استعدادا لموسم الشتاء

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، زياراته الميدانية لمقار المديريات والمنشآت الخدمية للوقوف على منظومة العمل، وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل في تلك القطاعات، وذلك ضمن برنامج ميداني موسع سوف يشمل كافة مقرات المديريات الخدمية والقطاعات،والذي قد تضمن "خلال الفترة الماضية" تفقد مديريات: الإسكان والطرق والكباري والأبنية التعليمية وجهاز مدينة بني سويف والتضامن وغيرها من المديريات والوحدات المحلية

وفي هذا السياق قام المحافظ اليوم، بزيارة مديرية الزراعة، يرافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وكان في الاستقبال المهندس عماد جنجن وكيل الوزارة وعدد من قيادات المديرية ومديري الإدارت المركزية والأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة، وعقد المحافظ اجتماعا لمناقشة عدداً من الملفات الحيوية والهامة،والتي شملت متابعة استعدادات المديرية لزراعات الموسم الشتوى وإجمالي المساحات المنزرعة بزمام المحافظة وعدد الجمعيات وموقف الزراعات التعاقدية وتوريد القطن وحركة صرف الأسمدة والتقاوي ، والموقف الخاص بأعمال تبطين وتأهيل المساقى الخصوصية ضمن مشروع تحديث الري الحقلي وغيرها من الملفات والموضوعات الهامة في القطاع الزراعى.

قدم وكيل الوزارة عرضاً موجزاً تضمن الإشارة إلى أن جملة الزمام المنزرع على مستوى المحافظة يقدر بأكثر من 296 ألف و340 فداناً ، موزعة بواقع ( 238681 فدان" ائتمان"+ 18548 فدان" إصلاح زراعي "+ 39113 فدان" أراض جديدة ومراقبات)، والتي تغطيها أكثر من 250 جمعية منها: 221 جمعية تابعة للائتمان ، و22 جمعية إصلاح زراعي و11 جمعية مراقبات.

كما يتم حالياً الاستعداد للموسم الزراعي الشتوي ، والذي يبدأ في أول أكتوبر 2022 وينتهي بنهاية فبراير 2023،حيث تشمل زراعات الموسم الشتوى المقبل محاصيل القمح، البنجر، والبصل، الثوم والخضار والزراعات الطبية والعطرية ، و تبلغ المساحة المزمعة زراعتها قمحاً في الموسم الشتوى"بحسب الحصر"111 ألف و360 فداناً ، ويتم حالياً توفير تقاوي الهجن عالية الإنتاج من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وبعض الشركات المعتمدة،من أصناف بني سويف"5 ، 7،6" ،وسدس 14، ومصر "2،1" ، وجيزة 171، وسخا95، ، حيث يجرى توفير التقاوي المعتمدة والمنتقاة عالية الإنتاج بواقع : 20 ألف شيكارة من الإرشاد الزراعي و16 ألف و285 شيكارة من إدارة التعاون ، بجانب المنافذ الخارجية المعتمدة والمرخصة لهذا الشأن.

فيما تبلغ المساحة المقرر زراعتها بمحصول البنجر لهذا الموسم حوالي 20 ألف و437 فداناً، بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين المساقي الخصوصية ضمن مشروع تحديث الري الحقلي إلى 30% ، وذلك في 5 مراكز على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى وجود زراعات تعاقدية في محصول فول الصويا ، بإجمالي مساحة 185 فداناً ، بإنتاجية تتراوح ما بين طن إلى طن وربع للفدان الواحد ، وقد تم توريد 50 طن حتى الآن ، وذلك من خلال مركز تجميع بجمعية الفنت الغربية بالفشن ، بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية بالوزارة ، فيما بلغ متوسط إنتاجية القطن لهذا الموسم 9 قنطار للفدان الواحد بزيادة نصف قنطار عن العام الماضي ، بينما يتم حاليا حصاد محصول الذرة بمتوسط إنتاجية تتراواح من 22 إلى 25 أردب للفدان الواحد،حيث تبلغ إحمالي المساحة المنزرعة بالذرة الشامية إلى 172 ألف و195 فداناً على مستوى المحافظة.



جانب من جولة المحافظ