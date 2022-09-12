محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية الجديدة ويؤكد: أحدثت انفراجة كبيرة

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الشرقية تفقد خلالها عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه المحاور تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة وإحداث انفراجة كبيرة بالمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق، بالإضافة إلى الأثر البيئى الناتج عن تخفيف الزحام .

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة محاور المنطقة الشرقية بداية من مدينة نصر مرورًا بمحور المشير واستمرارًا لتقاطعها مع محور عمر سليمان ثم محور محمد على فهمى ومحور محمد زكى وصولًا للأسمرات حيث تلتقى بمحور حسب الله الكفراى المار بالمعادى ، والمقطم ، وكورنيش المقطم فصلاح سالم ومحور الحضارات وصولًا لكورنيش النيل.

ورافق المحافظ فى جولته د.إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.