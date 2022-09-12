اليوم السابع
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كيف ستتحول الطرق لكمبيوتر يرصد المخالفات.. تعرف على منظومة النقل الذكى

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:00 م
كيف ستتحول الطرق لكمبيوتر يرصد المخالفات.. تعرف على منظومة النقل الذكى وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ الدولة المصرية منظومة النقل الذكى ITS، وهى منظومة إلكترونية يتم تطبيقها على الطرق كمرحلة أولى في مصر، وتستهدف المنظومة بشكل عام دعم الطرق التي تم تطويرها، بوسائل تكنولوجية حديثة تعمل على رفع نسب الأمان وتقليل الحوادث ورصد المخالفات إلكترونيا ما يقلل الزحام ويحافظ على حياة المواطنين.
 
وفى السطور التالية شرح مبسط للمنظومة الجديدة..
 
1.  تشمل المرحلة الأولى 8 طرق رئيسية هي الأكثر كثافة في مصر.
 
2.  ويعمل تطبيق منظومة النقل الذكي ITS على المحاور والطرق السريعة.
 
3.  المرحلة الثانية تتضمن 14 طريقًا.
 
4.  نظام النقل الذكى يرصد سرعات السيارات بالكاميرات.
 
5.  يمنع التحدث فى الهاتف المحمول ويرصده ويسجل المخالفات الكترونيا.
 
6.  سيتم تحصيل الكارته إلكترونيا من خلال الكروت المدفوعة مقدما دون توقف السيارة .
 
7.  سيكون هناك لافتات إلكترونية تعرف السائق أماكن الحوادث ودرجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة فى بعض المناطق.
 
8.  يتم تطبيق المنظومة بشكل تدريجى في الطرق .
 
9.  يتم تطبيق نظم المراقبة على الطرق الجديدة نظرا لدعمها أثناء انشائها بالبنية التحتية .
 
10. طرق المرحلة الأولى، "شبرا / بنها، القاهرة /السويس، القاهرة /الإسماعيلية /بورسعيد، القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ، الدائري الإقليمى، الدائري حول القاهرة الكبرى، القطامية / العين السخنة، الدائري الأوسطي".

النقل

النقل الذكي

منظومة النقل الذكي

الطرق

شبكة الطرق

تصنيف الطرق



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