محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحي عرب المدابغ بتكلفة 500 مليون جنيه

أسيوط – هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية الجديدة بعرب المدابغ التابعة لمركز أسيوط بطاقة استيعابية 60 ألف م3/يوم والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه لخدمة باقي تصرفات مدينة أسيوط وقرى جنوب مركز أسيوط وتابع سير العمل في المحطة وشدد على نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ،والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب ،والصرف الصحي بأسيوط ،وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وممثلي الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات".

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد المبنى الادارى ،ومعمل المحطة واستمع الى شرح من المهندس صابر عبد الرؤوف للاعمال التى يجرى تنفيذها بالمعمل، وتجهيزه بالمعدات والاجهزة ، ثم تفقد أقسام المحطة الجاري تنفيذها ومنها المدخل ،والمصافي ،وأحواض التهوية والترسيب والمرشحات ومبنى نوافخ الهواء ومبنى المحولات ومبنى الكلور

وأكد محافظ أسيوط ،على أهمية المحطة فى استيعاب تصرفات مياه الصرف الصحى لمدينة أسيوط، وبعض قرى جنوب مركز أسيوط ،مطالباً بالاهتمام باعمال التشجير بالمحطة وزراعة الاشجار المثمرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ،كما أكد على الاهتمام الذي توليه الدولة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ويتم متابعتها بصفة مستمرة ،وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات بالتنسيق بين كافة الجهات ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء بهذا الشأن ، لافتًا إلى إنه قام بالعديد من الجولات الميدانية لتفقد سير الأعمال بمختلف المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمراكز للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية ، مؤكدًا على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية للمشروع ومراعاة جودة الأعمال المنفذة وفقًا للمدة الزمنية للمشروع، مشيراً الى أن مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بالمحافظة تعدت 154 مشروع بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه منها 9 محطات معالجة صرف صحى و 144 محطة منها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

واوضح مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب ،والصرف الصحي بأسيوط ، أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الجديد بعرب المدابغ يجري تنفيذه بواسطة الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات" بتكلفة اجمالية بلغت 500 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 60 ألف م 3/ يوم وتبلغ مدة التنفيذ 18 شهرًا وتستوعب باقي تصرفات مياه الصرف الصحي لمدينة أسيوط وبعض قرى جنوب مركز أسيوط.



جولة تفقد محطة عرب المدابغ 60 الف



جولة تفقد محطة عرب المدابغ 60 الف



جولة تفقد محطة عرب المدابغ 60 الف



جولة تفقد محطة عرب المدابغ 60 الف



جولة تفقد محطة عرب المدابغ 60 الف



جولة تفقد محطة عرب المدابغ 60 الف