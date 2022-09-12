محافظ أسيوط يتفقد أعمال إحلال وتجديد مشروع محطة معالجة الصرف بعرب المدابغ

أسيوط – هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة تفقدية أعمال الإحلال والتجديد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ بمركز أسيوط لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف م3/يوم إلى 105 ألف م3/يوم ،وتغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد،بتكلفة 624 مليون جنيهاً ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة .

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات، بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب ،والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وممثلى الشركة المنفذة للمشروع الترسانة البحرية بالاسكندرية وبعض قيادات شركة المياه ، والصرف الصحى .

بدأ المحافظ جولته داخل المحطة بتفقد أقسام المحطة واستمع إلى شرح للتوسعات التي تمت بمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ وأعمال رفع الطاقة التصميمية للمحطة وإحلال كافة مكوناتها لزيادة الطاقة التصميمية من70ألف م3/يوم إلى 105 ألف م3/يوم ثم تفقد مبانى الخزانات واعمال التنفيذ الجارية بها ،وأشاد محافظ أسيوط ،بمعدلات التنفيذ بالمشروع وجودة الاعمال ،معلناً دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات الصرف الصحي وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية للمشروعات الجارى تنفيذها مطالباً بالاهتمام باعمال التشجير بالمحطة وزراعة الاشجار المثمرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بمشروعات مياه الشرب ،والصرف الصحي والتي يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة ويتم متابعتها بصفة مستمرة وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات بالتنسيق بين كافة الجهات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهذا الشأن لافتًا إلى إنه قام بالعديد من الجولات الميدانية لتفقد سير الأعمال بمختلف المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمراكز للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكيد على سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية.

وأستمع المحافظ الى شرح من مهندسى الشركة المنفذة للاعمال " ترسانة الاسكندرية " ، عن أعمال تغيير نظام معالجة الصرف الصحي بالمحطة إلى المعالجة الثلاثية للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ،ومنقباد، حيث أن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التصميمية الخاصة بالمحطة مع الحفاظ على المنشآت المدنية القائمة دون الاخلال بتشغيل المحطة وذلك من خلال ،إحلال ،وتجديد كافة مكونات المحطة ،والوصول بها إلى الحالة المثالية ، وتحسين السيب النهائى والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، التخلص الآمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها كمورد من موارد شركة مياه الشرب ،والصرف الصحى بالمحافظة تمهيداً لتأهيل المحطة للحصول على شهادة TSM .



جولة تفقد محطة عرب المدابغ



جولة تفقد محطة عرب المدابغ



جولة تفقد محطة عرب المدابغ



جولة تفقد محطة عرب المدابغ