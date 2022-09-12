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طفلة الملاهى بأسيوط.. المحكمة تقضي بإيداع طفل بدار رعاية الأحداث لفترة مفتوحة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:59 م
طفلة الملاهى بأسيوط.. المحكمة تقضي بإيداع طفل بدار رعاية الأحداث لفترة مفتوحة محكمة- أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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قضت محكمة الطفل بمحافظة أسيوط، إيداع الطفل المتهم بالتعدى على طفلة الملاهي بدار رعاية الأحداث، وذلك لمدة مفتوحة بسبب ما نسب إليه.

تعود وقائع القضية بعد أن تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، بلاغا من سيدة تتهم طفلا يدعى " س . س " 13 عاما بالتعدى على نجلتها "ملك . م " 4 سنوات داخل دورة مياه بأحد مراكز الألعاب الترفيهية بمدينة أسيوط .

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من القبض على المتهم وبالعرض على نيابة الطفل قررت إحالة الطفلة الى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها والذي اثبت تعرض الطفلة للتعدى وسلامة منطقة عفتها .

وأغلقت رئاسة حي شرق أسيوط مركز للألعاب الترفيهية بسبب عدم استكمال إجراءات الترخيص، وذلك على خلفية وقوع حادث اعتداء على طفلة بداخله أثناء ذهابها الى دورة المياه.

 


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