محافظ أسوان يوجه بإسراع أعمال تطوير طريق السادات استعدادا للمدارس والموسم السياحى

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولة ميدانية، اليوم الاثنين، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة طريق السادات، والطريق الداخلية بمناطق العقاد وامتداد العقاد والتأمين الصحى رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، ومسئولى الجهات التنفيذية.

يأتى ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية لاستقبال الموسم السياحى وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وخاصة مع قرب عودة الدراسة فى المدارس والجامعة.

وأعطى المحافظ، توجيهاته بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً للإسراع بأعمال إعادة الشىء لأصله بالجزيرة الوسطى بطول 4 كم، وذلك بطريق السادات وخاصة بعد الانتهاء من أعمال مد كاميرات المراقبة ضمن المنظومة المتكاملة التى تهدف لتحقيق السيطرة والانضباط فى الشارع الأسوانى لمواجهة أى مخالفات للمركبات أو تجاوزات للسرعة وغيرها، والتأمين للأفواج السياحية لضمان سلامة وحياة المواطنين والزائرين.

وشدد على سرعة إنهاء خط مياه الشرب الجارى تركيبه لزيادة تدفقات المياه بمنطقة التأمين الصحى وامتداد العقاد للبدء خلال الشهر الجارى فى أعمال رصف ورفع كفاءة طريق نيابة المرور بدءاً من أمام مستشفى التأمين الصحى وامتداد العقاد وحتى مبنى الأحوال المدنية وحى اللوتس، بالإضافة إلى رصف الشوارع الجانبية بأطوال تصل إلى 10 كم وذلك ضمن رصف وتطوير عدد من شوارع مدينة أسوان تضم مناطق المحمودية وكسر الحجر وأطلس والعقاد وامتداده بإجمالى أطوال 39 كم بتكلفة إجمالية 64، 5 مليون جنيه.

كما وجه اللواء أشرف عطية بضرورة مراعاة تطبيق كافة مواصفات الكود المصرى لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة من رامبات وتدرجات فى الأرصفة وأماكن العبور والحركة تأميناً لسلامتهم وحياتهم، وخلال جولته أستمع محافظ أسوان للعديد من المواطنين حيث وجه المسئولين إلى سرعة حل مشكلة وتلبية مطالبهم.