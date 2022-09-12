محافظ أسوان يلتقى برؤساء وأعضاء النقابات العمالية لمواجهة "التفكك الأسرى"

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، بـ 51 سيدة من رؤساء وأعضاء النقابات العمالية داخل 76 منشأة ومؤسسة ومصنع على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، وهلال الدندراوى رئيس اتحاد عمال أسوان.

وفى مستهل كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعضوات النقابيات الفائزات فى دورة إنتخابات النقابات العمالية ٢٠٢٢ والتى شهدت مشاركة كبيرة للسيدات مما يعكس مدى الوعى الذى تتميز به المرأة الأسوانية وحرصها على إقتحام العمل النقابى والتميز فيه، مؤكداً على حرص المحافظة الدائم لدعم كافة الجهود والأنشطة التى تهدف إلى تمكين المرأة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وهو الذى يتواكب مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لمكانة المرأة ودورها كشريك أساسى فى تحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية بمختلف المجالات.

وأشاد أشرف عطية بجهود فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الاتحاد المحلى لنقابة العمال لتنظيم العديد من الندوات وورش العمل التي تناولت التوعية بموضوعات التمكين السياسى والنقابى للمرأة، وخلال اللقاء طالب محافظ أسوان العضوات النقابيات بعد اقتصار جهودهم على النشاط النقابى بل المساهمة في دعم الجهود المبذولة لمواجهة الظواهر المجتمعية السلبية كالتفكك الأسرى، وارتفاع نسب الطلاق، وتعاطى المخدرات وغلاء المهور، والبطالة، وغيرها من التحديات التى تواجه مجتمعنا الأسوانى.

وخلال اللقاء حرص محافظ أسوان على فتح باب الحوار والمناقشة للإستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار خارج الصندوق لدعم جهود التطوير والتنمية الجارية بمختلف القطاعات الخدمية من أجل تحقيق نقلة حضارية لأسوان الحبيبة.

وتضمنت فعاليات اللقاء قيام كل من الدكتورة هدى مصطفى والنقابى هلال الدندراوى بإستعراض نبذه عامة عن العمل النقابي فى ظل المادة ٧٦ من الدستور المصرى وقانون النقابات العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ، بالاضافة إلى عرض تاريخ اللجان النقابية فى أسوان ودور فرع المجلس القومى للمرأة في تأهيل المرأة الأسوانية للمشاركة في الإنتخابات النقابية ورفع وعيهن بمواد وأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية ودورهن كرائدات للعمل النقابى بأسوان.