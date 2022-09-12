محافظ أسوان: تغيير شامل فى منظومة القبول بمدارس التمريض

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حرصه على تطبيق قواعد العدالة الكاملة في أختبارات القبول بمدارس التمريض للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023 .

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية تم إحداث تغيير شامل في منظومة القبول بمدارس التمريض من خلال تغيير مديرى المدارس والإدارات المسئولة عن لجان القبول حيث لن يسمح بأى تجاوزات أو مخالفات وسيتم تحويلها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بمختلف مجالاتها ، خاصة فى الجانب الإدارى من خلال توفير الكوادر المتميزة والمؤهلة لرفع مستويات الأداء والعمل داخل الهيكل الإدارى وضمان تحقيق التطوير والجودة المطلوبة فى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

وناشد المحافظ، أولياء الأمور والأسر بعدم الإنجراف وراء مروجى الإشاعات ،و التقارير المفبركة والمحرضة لأنه تم إتخاذ كافة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان حيادية إختبارات القبول للتأكد من توافر السمات المطلوبة في الطلاب والطالبات المقدمين بشرط حصولهم على 271 درجة في أمتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنقضى كحد أدنى.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد لجان اختبارات القبول بمدارس التمريض والتى تجرى داخل 6 لجان تضم 416 طالب وطالبة تقدموا لآلية القبول بمدارس التمريض.