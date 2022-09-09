7 أسباب تجعلك تقبل على شراء سيارة كهربائية

كتبت : أماني سمير

مع وجود التضخم العالمي وكساد بعض السلع والمنتجات بالإضافة إلي أزمة المناخ العالمية بسبب تلوث البيئة وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات حول العالم، أصبح التوجه للسيارات الكهربائية أمرًا حتميا لمًا لها من مميزات كثيرة كما أن التكونولوجيا أصبحت فى كل شئ من حولنا، ومع وجود توقعات للعديد من الجهات العالمية والتقارير الدورية بارتفاع أسعار الوقود خلال المستقبل القريب فإن السيارات الكهربائية هى الحل الأمثل لا محالة ومن هنا جاء دور الدولة المصرية فى ترسيخ هذا المفهوم للمواطن المصري من خلال عمل اتفاقيات موسعة لإنتاج السيارات الكهربائية محليا وإنشاء بنية تحتية طبقا لخطة 2030 لمواكبة التطور والتقدم العالمى وايضا للحفاظ علي البيئة والحد من استخدام الوقود ولعل هذه الاسباب هى الابرز للإقبال على استخدام السيارات الكهربائية:

أولا : السيارات الكهربائية هي الأنظف والأفضل للبيئة

لأنه مع ارتفاع نسبة الانبعاثات دائماً ما يرتبط بنسب التلوث والأمراض الناتجة عنه بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، ولكن في حالة انتشار السيارات الكهربائية فإن ذلك لن يسهم فقط فى حل أزمة التلوث، لكنك سيعمل تلقائيا علي الحفاظ علي صحة أبنائك والأجيال المقبلة أيضا .

ثانيا : السيارات الكهربائي أكثر أماناً

مع انتشار حوادث السيارات المرتبطة بمحركات الاحتراق تحمل فرصة انفجار السيارة بسبب المواد القابلة للاشتعال داخل المحرك بعد حدوث حادث لا قدر الله، وبالرغم من تكنولوجيا إيقاف المحرك التى أصبحت موجودة فى معظم السيارات الحالية التى تعمل على الوقود، إلا أن فرصة تسريب المواد القابلة للاشتعال، مثل وقود السيارة أو زيت المحرك أو الزيوت المختلفة، قد ينتج عنها أضرار جسيمة للسائق والركاب والمحيطين بهم.

ثالثا : السيارات الكهربائية غير قابله للاشتعال

تتميز السيارات الكهربائية بأنها خالية تماماً من أى مواد قابلة للاشتعال، حيث تعمل على محرك كهربائية يستمد قوته من بطارات معزولة تماماً، وحتى فى حالة حدوث أى حادث لا قدر الله، فإنه من المستحيل اندلاع أى حرائق أو انفجارات، ما يزيد من عامل أمان السائق والركاب، بالإضافة إلى سبل الأمان داخل السيارة.

رابعا: السيارات الكهربائية بها تكنولوجيا متطورة

بشرائك سيارة تعمل بالوقود، فإنك تستثمر أموالك فى تكنولوجيا غير متغيرة، ما يعنى أنك ستضطر إلى شراء سيارة أخرى جديدة إذا ما أنتجت شركات السيارات تكنولوجيا أحدث للطراز الذى قمت بشرائه، لكن بشراء سيارة كهربائية، لديك الفرصة والقدرة على تطوير سيارتك ذاتها بتحديثات كثيرة، على غرار سيارات شركة تيسلا الأمريكية التى تقوم بعمل تطوير لبرامج القيادة والتحكم الخاصة بسياراتها لضمان أفضل أداء أثناء القيادة وأفضل توفير للكهرباء، لزيادة مدى المركبة بعد كل عملية شحن بالكهرباء.

خامسا : السيارات الكهربائية بها هدوء تام

نعلم جميعا ان أصوات السيارات العاملة بالوقود دائماً ما تنتج أصواتا عالية، بالذات فى حالة عطب فى مجموعة العادم أو حدوث تسريب ما فى المحرك، وقد تصبح عملية القيادة مزعجة جداً بسبب ذلك.

وعلى العكس، فالسيارات الكهربائية صامتة تماماً، حتى على السرعات العالية، ما يعطى قيادتك رفاهية لا محدودة بوجود عامل الهدوء.

سادسا : السيارات الكهربائية لا تحتاج لصيانة دورية

لان هذه السيارات لا يوجد بها سيور وغيره فان عمر هذه السيارة يتوقف علي عمر البطارية الموجودة بالسيارة انا الموتور فإنه يعمل بكفاءة وتكنولوجيا عالية التطور .

سابعا: السيارات الكهربائية بها عوامل السلامة عالية جدا

اي ان جميع السيارات الكهربائية تعمل بالشحن الخارجي ولا يوجد اي ضرر علي راكبيها من الداخل بشكل او بأخر وعوامل السلامه من وسائط هوائية وفرامل متطورة لضمان الأمان الكامل لجميع الركاب داخل السيارة .