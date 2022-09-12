لوحات فنية بروح وطنية على جدران مدرسة ابتدائية بشمال سيناء استعدادا للدراسة

شمال سيناء ـ محمد حسين

تزينت مدرسة سالمانة الابتدائية بشمال سيناء، بلوحات فنية بروح وطنية تعاون عدد من العاملين بالمدرسة فى رسمها وكتابة عباراتها، فضلا عن التجميل ونظافة خزانات المياه.

وأعلنت مدرسة سالمانة الابتدائية، إحدى مدارس إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء، بدء العمل لتزيين المدرسة وتنظيف خزانات مياه الحمامات وخزانات مياه الشرب، وأنه جار عمل باقي أعمال الصيانة بالمدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بجهود بذلها العاملون فى المدرسة لوضع مدرستهم في أبهى صورة .

وسبق وتابع اليوم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الاستعدادات بمدارس قرى الشيخ زويد ورفح لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، أنه فى إطار متابعة مدارس المحافظة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023، تابع حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم مدارس قرية الظهير بإدارة الشيخ زويد التعليمية ، وبدء جولته بمعاينة تجهيزات مدرسة العوايضة القديمة، ومدارس قرية نجع شبانة بإدارة رفح التعليمية وإنشاء المدرسة الجديدة بها ، رافقه عواد الخليلي مدير إدارة رفح التعليمية ، وسلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، و أيمن شراب وكيل إدارة الشيخ زويد التعليمية، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام .

ووجهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء المدارس بالتجهيز لإستقبال العام الدراسى الجديد، بالتأكيد على عددا من المحظورات هذا العام فى كل مدرسة .

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التوجيه أنه يمنع منعاً باتاً تجميع أي مبالغ مادية تحت أي مسمى من مسميات داخل المدارس ويتابع والتنفيذ، الإلتزام بالكثافات وخاصة بالمدارس الثانوية لا تزيد عن 40 طالب والتوزيع الجغرافي، ويحظر تماماً التدخين داخل المنشآت التعليمية ويوقع العاملين على ذلك كتابة بالعلم وكذلك إقامة حفلات أو نادي طعام داخل المدارس ، ويحظر استخدام الغلايات الكهربائية أو السخانات الكهربائية لأى غرض عمل شاي - قهوة وغيرها، ويتم الإعلان عن مجموعات التقوية وحسن تنفيذها وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة تنفيذها وفقاً للقرار الوزاري المنظم لمجموعات التقوية، وتشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منه وتوزيعه وتوزيع الإشراف اليومي والاسبوع والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف .



لوحات ترحيب







تنظيف المدرسة



تنظيف الخزانات



تجميل المدرسة



تعاون المعلمين



تجميل مدخل المدرسة



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