لندن: دقيقة صمت على مستوى البلاد الأحد المقبل تكريما للملكة إليزابيث الثانية

كتبت رباب فتحى

أعلنت الحكومة البريطانية أن دقيقة صمت ستُقام مساء الأحد على مستوى المملكة المتحدة لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية، قبل جنازتها الرسمية وإجراءات الدفن فى اليوم التالى الاثنين 19 سبتمبر.

وقال داونينج ستريت – مجلس الوزراء - إن الصمت لمدة دقيقة واحدة سيحدث في الساعة 8 مساء يوم الأحد ، في الليلة التي تسبق جنازة الملكة، من أجل أن يجتمع الناس معًا "للحزن والتفكير في حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية".

وجاء في بيان الحكومة "يمكن المشاركة فى دقيقة الصمت بشكل خاص في المنزل بمفردك أو مع الأصدقاء والجيران ، أو في الخارج على عتبة داركم أو في الشارع مع الجيران، أو في أي مناسبات مجتمعية ووقفات تأبين مرتبة محليًا."

ويتم تشجيع مجموعات المجتمع المحلي والنوادي والمنظمات الأخرى للاحتفال بلحظة الصمت. وقال المتحدث إنه يتم تشجيع البريطانيين المغتربين على التزام الصمت بتوقيتهم المحلي.

وأضافوا "تعد لحظة التفكير الوطنية المشتركة فرصة للجميع في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإحياء ذكرى وفاة صاحبة الجلالة وسوف نضع تفاصيل حول المكان الذي ستحدده رئيسة الوزراء للمشاركة فى دقيقة الصمت."