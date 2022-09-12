كل ما تريد معرفته عن معدلات الإنتاج ومشروعات تنمية حقول الفرعونية

كتبت -مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تكثيف برامج حفر الآبار والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب والعمل كفريق واحد ، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى وجه بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات الجديدة للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، وذلك لتعظيم معدلات إنتاج البترول والغاز لاستدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض ، مما يدعم الاقتصاد القومى، وفيما يلى أهم المعلومات عن إنتاج الشركة الفرعونية للبترول خلال 2021/2022 .



س.كم يبلغ حجم الإنتاج لحقول الفرعونية؟ ج.تم تحقيق معدلات الإنتاج المخططة خلال العام بنسبة 100% ، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 163 مليار قدم مكعب ، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليون برميل متكثفات .



س.هل يتم تنفيذ مشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل؟ ج. يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل وترشيد الانفاق ورفع كفاءة البنية التحتية وشحن وتخزين المتكثفات .