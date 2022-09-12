كل ما تريد معرفته عن ظهور حبوب الجبهة من أعراض وأسباب

هل تعاني من ظهور حبوب علي الجبهة، إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه سيقدم لك أبرز الأسباب ونصائح لتجنب المضاعفات، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

ما هي حبوب الجبهة؟

ما هي أسباب الإصابة بحبوب الجبهة؟

تظهر بعض الحبوب على الجبهة وتستمر لفترات طويلة، وهذا يعرض الشخص للشعور بالتوتر والإزعجاج.

- التغيرات الهرمونية في سن البلوغ تعد من أبرز الأسباب، فتظهر في كل الوجه بشكل عام وفي الجبهة بشكل خاص.