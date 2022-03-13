لتجنب ظهور البقع الداكنة على الجبهة.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما تكون البقع الداكنة أو فرط التصبغ علامة على تلف الجلد، عادة ما تكون هذه البقع ناتجة عن زيادة إنتاج الميلانين، يحدث فرط التصبغ عندما يفرز الجلد الكثير من الميلانين ، مما يؤدي بعد ذلك إلى تكوين رواسب ، كما يؤدي إلى ظهور بقع أغمق في اللون من الجلد المحيط، وينتهي الأمر بالعديد من الأشخاص إلى وجود هذه البقع الداكنة على جباههم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك الأسباب التالية وراء فرط تصبغ الجبهة:



1-التعرض المفرط لأشعة الشمس: يجب أن تعلم أن التعرض المفرط لأشعة الشمس قد لا يكون مفيدًا للبشرة، قد يسبب حروق الشمس ، ويلحق الضرر بالجلد بعدة طرق أخرى، لهذا السبب من المهم وضع واقيات الشمس كلما كنت تخطط للخروج من المنزل.

2 - استخدام المناشف الخشنة: الجلد هو العضو الخارجي للجسم وهو حساس للغاية، كوني حذرة إذا كنت معتادًا على استخدام المنشفة كثيرًا لمسح وجهك، قد يسبب الاحتكاك المستمر الناتج عن المناشف الخشنة مشكلة لبشرتك.

3 - nigricans nigricans هذه حالة جلدية تحدث بسبب مقاومة الأنسولين، قد يتسبب هذا أيضًا في ظهور بقع داكنة على بشرتك.

4- المسكنات: هل أنت شخص يعاني من صداع شديد؟ قد يكون تناول المسكنات ، عند استخدامه بانتظام ، آثار سلبية على بشرتك ، مما يؤدي إلى اسمرار الجبهة.

5 - الحساسية: يميل الكثير من الناس إلى استخدام صبغات شعر مختلفة لتلوين شعرهم ، قد تحتوي على محتوى كيميائي ويمكن أن تكون حساسة للجلد، ليس هذا فقط ، لكن طبيب الأمراض الجلدية أشار إلى أن الحساسية الناتجة عن العطور أو أي عطور أخرى قد تؤدي أيضًا إلى ظهور بقع داكنة على بشرتك.





طرق العلاج:



1- تجنب تلوين الشعر أو المسكنات أو العطور: إذا كنت شخصًا يواجه مشكلة البقع الداكنة على الجبهة ، فتوقف أولاً عن استخدام ألوان الشعر أو المسكنات أو العطور ولاحظ ما إذا كان هناك أي فرق.

2- تحقق من مستويات الأنسولين: تأكد من فحص مستويات الأنسولين بين الحين والآخر ، لأن هذا قد يكون السبب وراء مشكلتك.

3- واقي من الشمس : من الآمن دائمًا استخدام واقيات الشمس واسعة الطيف.

4- استخدم المناديل الناعمة لمسح العرق: استبدل المناشف الخشنة بمناديل ناعمة إذا كنت في حاجة دائمة لاستخدامها على جبهتك.

5-استخدام هذه المنتجات: يُنصح بشدة باستخدام منتجات تحتوي على مكونات مثل فيتامين سي وحمض كوجيك وألفا أربوتين وعرق السوس و AHA والريتينول.