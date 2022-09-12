كلية الحاسبات بجامعة الإسكندرية تقدم منحا للطلاب الأوائل.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، أنه انطلاقا من تشجيع الطلاب المتميزين وتقدم الكلية منح مالية تقدمها جامعة الإسكندرية للطلاب الاوائل بالاقسام المتخصصة بالكلية، يحصل الطلاب الثلاثة الاوائل على كل قسم علمى من الاقسام المتخصصة ويحصل الطالب الاول على القسم: تخفيض 75% على المصروفات الدراسية، ويحصل الطالب الثانى على القسم: تخفيض 50% على المصروفات الدراسية كما يحصل الطالب الثالث على القسم: تخفيض 30% على المصروفات الدراسية.

يذكر ان اعلنت كلية الحاسبات و علوم البيانات جامعة الإسكندرية عن بدء استلام اوراق القبول والتسجيل للعام الجامعى الجديد 2022/2023 لطلاب البرامج المتخصصة الجدد و ذلك اعتبارا من 4 سبتمبر و لمدة اسبوع