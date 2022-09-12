كلية الحاسبات بجامعة الإسكندرية تقدم منحا للطلاب الأوائل.. تعرف عليها

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، أنه انطلاقا من تشجيع الطلاب المتميزين وتقدم الكلية منح مالية تقدمها جامعة الإسكندرية للطلاب الاوائل بالاقسام المتخصصة بالكلية، يحصل الطلاب الثلاثة الاوائل على كل قسم علمى من الاقسام المتخصصة ويحصل الطالب الاول على القسم: تخفيض 75% على المصروفات الدراسية، ويحصل الطالب الثانى على القسم: تخفيض 50% على المصروفات الدراسية كما يحصل الطالب الثالث على القسم: تخفيض 30% على المصروفات الدراسية.
يذكر ان اعلنت كلية الحاسبات و علوم البيانات جامعة الإسكندرية عن بدء استلام اوراق القبول والتسجيل للعام الجامعى الجديد 2022/2023 لطلاب البرامج المتخصصة الجدد و ذلك اعتبارا من 4 سبتمبر و لمدة اسبوع
كما اعلنت عن الاوراق المطلوبة للتقديم وهى
1- اصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة .
2-بطاقة الترشيح .
3- اصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .
4- عـدد 3 صور البطاقة . (الرقم القومـــي)
5- 6 صور شخصية للطالب .
6- 2 جند / 6 جند . (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).
اوراق داخلية في الكلية يتم إلتحاقها بملف الطالب :
• طلب الكشف الطبي .
• طلب الإلتحاق .
• إيصالات ســداد المصاريف . (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا ) .
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