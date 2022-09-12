فودافون العالمية تقترب من نقل ملكية حصتها بمصر لفوداكوم بعد موافقة "تنظيم الاتصالات"

كتبت هبة السيد

تقترب فودافون العالمية من نقل ملكية حصتها بمصر البالغة 55% إلي مجموعة "فوداكوم" المحدودة الجنوب أفريقية، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تنتظر الصفقة إجراءات وموافقات أخرى للجهات التنظيمية لنقل الملكية.

وأكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بفودافون مصر، موافقة جهاز تنظيم الاتصالات، على نقل ملكية حصة فودافون الأم بمصر إلى فوداكوم، إلا أنه أوضح أن الصفقة تحتاج إلى موافقة جهات تنظيمية أخرى لإتمامها متوقعا حسم الصفقة خلال 8 أسابيع.

ويستلزم نقل الملكية موافقة الجهات التنظيمية فى مصر ومن ضمنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى منحها الترخيص وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومصلحة الضرائب.

وأعلنت مجموعة فودافون فى نوفمبر الماضي، نيتها نقل ملكية 55% من أسهمها لفوداكوم التابعة للمجموعة العالمية فى جنوب أفريقيا بقيمة 2.7 مليار يورو.

بتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

حقوق المصرية للاتصالات، وتضمن الصفقة حقوق الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% وذلك موجب اتفاقية المساهمين المعدلة ضمنها، حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.

إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءاً من 2022.

تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشترٍ محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري.

وللشركة المصرية للاتصالات الحق فى الحصول على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.

تسهم الصفقة فى تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها فودافون فى أفريقيا، وتعظم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالى.

تضمن الصفقة تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب إعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل.

كذلك لا تغيير فى العلامة التجارية للشركة بمصر أو أى أمر يخص المستخدم، الصفقة مجرد نقل فودافون العالمية لملكية 55% من فودافون مصر إلى فوداكوم التابعة لها، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة على الصفقة آنذاك.