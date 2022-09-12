اليوم السابع
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غلق وتشميع 11 مقهى مخالفا بإمبابة وقطع المرافق عنها

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:23 م
غلق وتشميع 11 مقهى مخالفا بإمبابة وقطع المرافق عنها رفع المخالفات
كتب: سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الطريق العام وفى حملة مكبرة اليوم قامت المحافظة بمفاجئة المنشأت والمحال والمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام بمناطق أرض الجمعية وإمبابة وطريق النصر بشمال الجيزة.

فقد قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال وبالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية بغلق وتشميع ١١ كافيه ومقهى مخالف غير مرخص ومتعدى على حرم الطريق العام وارصفه المشاه وتسبب اعاقات مرورية شديدة بوضع الترابيزات والكراسى وشاشات العرض بمسار الطريق وقد تم قطع المرافق عنهم من غاز وكهرباء ومياه.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام لتوفير حرم امن لسير المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

مشيراً انه يتابع يومياً جهود الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع شرطة المرافق لضبط الشارع وتحقيق الانضباط ومواجهة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن رفع 31 شاشة عرض من أعلى أرصفة المشاة تابعة للكافيهات والمقاهى المخالفة إلى جانب رفع 700 حالة إشغال و200 شيشة تقدم بالمخالفة لمرتادى المقاهى وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وذلك بعد توجيه العديد من الإنذارات للمخالفين. 

الحملات قامت بها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد شملت إزالة البروز والتعديات والسقايف للمحال والمنشآت المخالفة بطريق النصر للتعدى على حرم الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر اشغال وبيئة لكافه المخالفات.

 

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 المخالفات 

 

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جانب من المخالفات 

 

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رفع المخالفات 

 


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