غدًا.. وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة رسمية إلى الهند

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ستبدأ زيارة رسمية إلى الهند اعتبارا من غد الثلاثاء وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن كولونا ستجري في نيودلهي محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ستتوجه إلى مومباي للمشاركة في محادثات مع قادة الصناعة والقيام بزيارات ميدانية.

وأشار البيان إلى أن الهند وفرنسا تتمتعان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعززها المشاورات المنتظمة رفيعة المستوى وأوجه التقارب المتزايدة في مختلف المجالات، منوهة بأن زيارة كولونا ستمهد الطريق لمزيد من تعزيز الشراكة عبر قطاعات التجارة والدفاع والمناخ والهجرة والتنقل والتعليم والصحة.