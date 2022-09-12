عوض تاج الدين مداعبا الدكتور أحمد عكاشة: علاقتنا صداقة وما احتجتش منه أدوية

كتب محمود راغب

أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، عن سعادته للمشاركة فى افتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بعد تطويره وتجديده، بمستشفيات جامعة عين شمس، قائلا: "الدكتور عكاشة كان أستاذى وعلى مدى تاريخه صديق عزيز ليا نتبادل سويا الآراء والأفكار على كل المستويات".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، خلال كلمته، أن هناك اهتماما من الدولة بملف الطب النفسى وعلاج الإدمان، لافتا إلى أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس بدأت معالمها تخرج للنور، وداعب الدكتور أحمد عكاشة، قائلا: علاقتى بالدكتور أحمد عكاشة صداقة والحمد لله ما احتجتش منه أدوية.

وفى كلمته، قال الدكتور على الأنور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، أن نهج التطوير الذى تعكف عليه جامعة عين شمس فى مستشفياتها يشمل المكان والخدمة الطبية، قائلا: دورنا الأساسى علاج غير القادرين فى مستشفيات جامعة عين شمس وتقديم خدمة طبية مميزة .

يذكر أن مركز عكاشة للطب النفسى يقوم بتقديم الرعاية الطبية النفسية عالية الجودة للمرضى النفسيين وضحايا الإدمان ، وهو مركز تابع لمستشفيات جامعة عين شمس ومخصص للإقامة قصيرة المدى.

ويتعاون المركز مع الجمعية العالمية للطب النفسى للبحوث والتدريب فى الطب النفسى ، ومنظمة الصحة العالمية للبحوث والتدريب فى الصحة النفسية .