جامعة عين شمس: زيادة عيادات مركز الطب النفسى لـ" 22 عيادة خارجية

كتب محمود راغب

أكد الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسى والمشرف على عملية تطوير مركز عكاشة للطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس ، أن مركز الطب النفسي يعتبر أول مستشفى طب نفسي يقام في مجمع المستشفيات الجامعية.

وأضاف خلال احتفالية افتتاح مركز عكاشة للطب النفسي بعد تطويره وتجديده، بمستشفيات جامعة عين شمس ،أن المركز عبارة عن مركز بحثي تدريبي متخصص يقوم بالتعليم والتدريب .

وتابع : اختير في عام 1993 كأول صرح في الشرق الأوسط منوط إليه تنسيق البحوث والتدريب في مجال الصحة النفسية من قبل منظمة الصحة العالمية ( WHO ) .

وأشار : كما أصبح في عام 2016 مركزاً متعاوناً مع الجمعية العالمية للطب النفسي للبحوث والتدريب في الطب النفسي ( WPA ) يقوم بخدمة ما يقرب من ثلث سكان القاهره الكبرى وهو يقدم خدماته للمرضى المقيمين بالمدن والقرى التابعة للمحافظات المحيطة .

وكشف أن المركز بعد التطوير أصبح يضم 22 عياداة خارجية ، و5 أسرة رعاية طبية متوسطة ، وزادت جلسات تنظيم ايقاع المخ حيث أصبح من الممكن إجراء 4 جلسات بالتوازى فى الوقت الواحد .

يذكر أن مركز عكاشة للطب النفسى يقوم بتقديم الرعاية الطبية النفسية عالية الجودة للمرضى النفسيين وضحايا الإدمان ، وهو مركز تابع لمستشفيات جامعة عين شمس ومخصص للإقامة قصيرة المدى.

ويتعاون المركز مع الجمعية العالمية للطب النفسى للبحوث والتدريب فى الطب النفسى ، ومنظمة الصحة العالمية للبحوث والتدريب فى الصحة النفسية .