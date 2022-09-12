ضبط 1867 مخالفة خلال حملة مكبرة لمرافق الدقهلية بمدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

واصلت شرطة مرافق الدقهلية تحت إشراف اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، و العميد مصطفى الهنيدى مدير المرافق، و المقدم فاروق حماد وكيل المرافق، حملاتها المكبرة بمدينة المنصورة، لإزالة التعديات والإشغالات بميادين وشوارع المحافظة، حفاظًا على المشهد الحضارى، واستهدفت الحملة شارع السكة الجديدة وبورسعيد والجلاء والطميهى وجيهان والجمهورية وحسين بيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1867 مخالفة متنوعة، و تحرير 137محضر وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم مصادرة شيشة داخل عدد من المقاهى مخالفة للاجراءات الاحترازية بنطاق مدينة المنصورة.

كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعها اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية لإعادة الانضباط للشارع و الحفاظ على المظهر الحضارى.