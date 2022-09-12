ضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم و5 أطنان أعلاف وطن ملح فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية لمراقبة الأسواق بناء على تحريات الرقابة الادارية لمواجهة محتكرى السلع الغذائية بغرض إفتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب الغير مشروع تم تشكيل حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 500 كجم سكر و600 زجاجة خل و1 طن ملح مجهول المصدر ومشتبه فى عدم صلاحيتها.

وتم ضبط 10 أطنان دقيق بلدى مدعم تم تهريبة لبيعة فى السوق السوداء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية كما تم ضبط 5 أطنان علف تسمين حيواني غير مدرج عليها بيانات ومشتبه في صلاحيته مدخلا الغش والتدليس علي جمهورالمستهلكين.

وضبط بقال تموينى قام بالتصرف فى سلع تموينيه بمبلغ وقدرة 7992 جنيها بما يعادل 780 كجم سكر وضبط بقالة تموينيه قامت بالتصرف فى سلع تموينيه بمبلغ وقدره 10250 جنيها بما يعادل 1 طن سكر تموينى وضبط 750 كجم ارز بيع بأزيد من السعر الرسمى المحدد من قبل الدولة تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.