ضبط مطلوب في 148 سنة سجن وهارب من 20 مليون جنيه غرامة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة القسم "مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (138) حكم حبس "جزئى – مستأنف" بإجمالي حبس (148) سنة").

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، من ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام "مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (7) أحكام قضائية فى عدة قضايا "مبانى –سرقة تيار كهربائى – عدم تنفيذ قرار" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (20٫736٫000 مليون جنيه) حال تردده على دائرة القسم.

بمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية أقرا بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.