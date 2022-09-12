شيخ الأزهر يصل مطار نور سلطان بكازاخستان للمشاركة بمؤتمر زعماء الأديان.. صور

كتب لؤى على

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مطار نور سلطان بالعاصمة الكازاخية، لحضور المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذى سينعقد فى الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م، تحت عنوان "دور قادة الأديان في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19".

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، صباح اليوم الاثنين، القاهرة متوجها إلى العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، للمشاركة في أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، والذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م، تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19".

تأتي زيارة الإمام الأكبر إلى كازاخستان تلبية لدعوة رسمية من الرئيس"قاسم جومارت توقايف" لزيارة البلاد، والمشاركة في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذي سينعقد بمدينة "نور سلطان"، حيث يلقي فضيلته كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، كما يلتقي الرئيس الكازاخي، وكبار المسئولين السياسيين والدينيين، وقادة وزعماء الأديان المشاركين في المؤتمر.

وتقام مراسم استقبال رسمية لفضيلة الإمام الأكبر والوفد المرافق، فور وصولهم مطار مدينة "نور سلطان" الدولي، حيث يستقبل فضيلته وفد رسمي برئاسة الدكتور مولين أشيمبايف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، وسماحة الشيخ، نوريزباي حاجي، المفتي الأعلى لكازاخستان، والسفيرة منال الشناوي، سفيرة مصر في كازاخستان، وقنصل السفارة المصرية بمدينة نور- سلطان.



وصول الإمام الأكبر



جانب من وصول الإمام الأكبر



وصول الإمام الطيب