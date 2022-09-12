شاهد.. لحظة ضبط لص ينقب عن الآثار في سوهاج

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

يبرز فيديو نجاح الداخلية في ضبط شخص ينقب عن الآثار بسوهاج، حيث حفر حفرة بعمل 10 أمتار، انتهت بسرداب به جدار من الحجر الجيري.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بمسكنه.

تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه.. حيث عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار تقريباً تنتهى بسرداب به جدار من الحجر الجيرى، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر.. بالعرض على الجهات المختصة أفادت بأن الحفر بغرض البحث والتنقيب عن الآثار وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.