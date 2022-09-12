شاب يحرق منزله بسبب فسخ والديه خطبته لفتاة في المنصورة

أشعل شاب فى العقد الثاني من عمره النيران بمنزل والديه بمنطقة عزبة الصفيح في المنصورة بمحافظة الدقهلية، لإجبارهما على فسخ خطبته من إحدى الفتيات.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة بقيام شاب بإشعال النيران بمنزل والديه.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث القسم و قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتين إطفاء وسيارة إسعاف، وتبين قيام علي أ 24 سنة بإشعال النيران بمنزل أسرته لإجبارهم له على فسخ خطبته، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية ، وجاري تحرير عن المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات بالحادث .