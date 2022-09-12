سقوط ديلر المخدرات في الزاوية الحمراء قبل ترويج "الحشيش"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بإِشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – طبنجة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى -4 هواتف محمولة) ..بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار.