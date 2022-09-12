اليوم السابع
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الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:36 ص
أكرم القصاص
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زيلينسكي يعلن انقطاع الكهرباء عن خمس مقاطعات في أوكرانيا

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 08:00 ص
زيلينسكي يعلن انقطاع الكهرباء عن خمس مقاطعات في أوكرانيا زيلينسكي
وكالات

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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد، انقطاع الكهرباء بشكل جزئي وكلي عن خمس مقاطعات في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في حسابه على "تيليجرام": "انقطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن مقاطعة خاركوف ومناطق مقاطعة دونيتسك التي تسيطر عليها كييف، أما في مناطق زابوروجيه ودنيبرو بيتروفسك وسومي، فهناك مشاكل جزئية تعانيها الشبكة".

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بانقطاع التيار الكهربائي، ووفقا لسلطات مناطق بولتافا وسومي ودنيبرو بيتروفسك، فقد تم استئناف إمدادات الكهرباء إليها.

 


زيلينسكي

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انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

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