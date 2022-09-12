تموين بورسعيد: ضبط كمية من البويات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كمية من البويات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، جاء ذلك بناءً على تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد باحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخازن.

تم تشكيل حملة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، وكبار المفتشين بإدارة غرب هانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن كبير مفتشى الرقابة ومعاونه عصام العاصى .

وأسفرت الحملة، عن ضبط أحد محال السوبر ماركت يعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع وهي : 702 عبوة حليب بالشكولاته، 73 قالب جبنه شيدر، 36 علبة تمر زنة العلبه 700 جرام، جميعهم فى حالة إنتهاء للصلاحية بالمخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس .

كما تم ضبط كميات تقدر بـ 10 جالون بويات سعه الجالون 8 لتر بدون فواتير ومجهول المصدر مخالفة للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994، وكذلك 5 برطمان بونبون سعة 100 قطعة و 5 كراتين شيسبى سعه 24 كيس وكرتونه مياة معدنية كبيرة جميعهم فى حالة إنتهاء الصلاحية مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس، و 177 قطعة لوليتا، 288 كيس جيل شعر بدون بيانات مخالفة للقرار الوزارى 107 لسنة 1994.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.