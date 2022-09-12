تفاصيل وأسباب إلغاء 25 رحلة بالون طائر وعودة 600 سائح لفنادق غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إلغاء تحليق 25 رحلة بالون طائر كانت من المقرر تقل أكثر من 600 سائح من حول العالم، وذلك بقرار من مسؤولي الطيران المدني والأرصاد بعدم تحليق الرحلات، عقب قرار بوقفها على مدار اليومين الماضيين بسبب عبور بعض الرحلات للبر الشرقى.

وفى هذا الصدد شهدت أرض مطار البالون الطائر صباحاً، وصول الأفواج السياحية من الفنادق وأعدت الشركات المختلفة البالونات وتم تجهيزها للتحليق فى السماء، وبناء على بروتوكول بين شركات البالون وهيئة الأرصاد الجوية، تم إصدار رصده جوية توضح حالة الجو واتجاهات الرياح حتى ارتفاع 1500 قدم فى الرصدة، وتبين أن اتجاهات الرياح ناحية الشرق، وتم عمل تجربة إلقاء عدد 2 بالونة اختبار هيليوم وكان الاتجاه غربي جنوبي، وبعدها تقرر إلغاء حوالى 25 رحلة كان مقرر خروجها بأكثر من 600 راكب من سياح العالم وعاد الجميع للفنادق لاستكمال رحلتهم السياحية اليومية بالأقصر.

وكانت قد كشفت مصادر بمطار البالون الطائر بالأقصر، عن صدور قرار من سلطة الطيران المدنى بوقف رحلات البالون الطائر، يومى الخميس والجمعة، وذلك لحين إنهاء أزمة عبور البالونات من الغرب للشرق، وجاء سبب إيقاف الطيران ورود بلاغات من الملاحة الجوية لكثرة عبور البالونات إلى الشرق بشكل دورى، وهذا مخالف للتعليمات والتشريعات وتهدد لأمن و سلامة الطيران بمطار الأقصر، وتقرر الايقاف حتى يتم الوصول إلى نتائج واجراءات تمنع عبور البالونات إلى الشرق.

وتحتل الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحاً أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.