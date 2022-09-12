تركت أسرتها من أجله.. السجن المشدد 5 سنوات لسائق ضرب سيدة حتى الموت بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائق، لاتهامه بضرب ربة منزل باستخدام عصا وأحدث إصابات بها تسببت في وفاتها بعد نقلها للمستشفى، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6167 لسنة 2020 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3002 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهم "على م ع"، 31 سنة، سائق، لأنه في 22 أبريل 2020، ضرب المجني عليها "أسماء ع ع"، ربة منزل، بأن قام بالتعدي عليها بواسطة أداة "عصا خشبية"، بأن كال لها عدة ضربات استقرت بمواضع متفرقة بجسدها فأحدث بها إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "عصا خشبية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية من حيازتها.

وكانت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة قليوب، أكدت قيام المجني عليها بترك مسكنها رفقة أسرتها، ثم نشبت علاقة بينها وبين المتهم وأقامت معه بمسكنه، ويوم الواقعة أبصرها المتهم برفقة شخص مجهول بالطريق العام، فقام باصطحابها لمسكنه والتعدي عليها بالضرب بواسطة "عصا خشبية"، فأحدث بها إصابات بمواضع متفرقة بجسدها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك إزهاق روحها إلا أن الضرب أفضى إلى موتها.