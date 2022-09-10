المشدد 3 سنوات لعاطل شرع فى قتل عامل وربة منزل بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بالشروع فى قتل عامل وربة منزل باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش" بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7717 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1234 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عبد الله ا ز"، 47 سنة، عاطل، شرع في قتل المجنى عليهما سامح عبد المنعم إبراهيم عثمان، وسام فوزي مختار رمضان، بغير سبق الإصرار والترصد بأن أطلق صوب المجنى عليه الأول عيارا ناريا مستخدما في ذلك سلاح ناري "فرد مستخدماً خرطوش" محل الاتهام التالي قاصدا من ذلك قتله إلا أنه حاد عن الهدف وأحدث إصابة المجنى عليها الثانية المبيئة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي في تكون نداب إلتئامية بالفخذ الأيسر تعوق إتمام حركات مفصل الفخذ إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخنة (فرد خرطوش) على النحو المبين التحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة العلوية محل الإتمام السابق على النحو المبين.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، أنه حال قيام المجني عليه الأول بتجميع القمامة حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم تطورت إلى مشاجرة وقام الأخير بإطلاق صوبه عدة أعيرة نارية مستخدما في ذلك سلاح ناري قاصدا من ذلك قتله إلا أنه لم يتمكن من إصابته وتم إصابة أحد المارة.