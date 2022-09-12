تحصين 83% من الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشيراً إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى 14 يوليو وحتى الآن تم تحصين 121 ألف رأس ماشية من إجمالى 146 ألف رأس ماشية، لافتا إلى أنه تم تكليف مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأشاد الشريف بالجهود التى تبذلها مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتورة صباح جارح، فى تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية على التسهيل على مربى الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

ومن جانبه؛ أوضحت الدكتورة صباح جارح، بأن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة حتى الانتهاء من تحصين جميع الماشية فى نطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه مع بداية شهر أكتوبر القادم ستبدأ حملة مكافحة مرض طاعون المجترات الصغيرة (للأغنام والماعز) مؤكدة أن هذا المرض يهدد الكثير من الأغنام والماعز بالنفوق، مؤكدة أن اللقاح متوفر فى جميع الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة وعلى مربى الأغنام والماعز التوجه للوحدات لتحصين مواشيهم قبل دخول فصل الشتاء.